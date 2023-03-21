«Я устала болеть»: Оксана Самойлова снова попала в больницу

Что происходит со здоровьем известной блогерши и почему она не может вылечиться до конца?

Блогер Оксана Самойлова снова попала в больницу. В своем профиле в соцсетях жена Джигана опубликовала кадры из лечебного учреждения, на которых она лежит на больничной койке под капельницей.

Причина снова в носе, который приносит Самойловой проблемы с 2020 года. От операции на начальной стадии селебрити отказалась, из-за чего начались хронические проблемы.

«Я не особо вылечилась от гайморита. Вернее, от гайморита я вылечилась, но теперь у меня все перешло на горло», — рассказала Самойлова.

Оксана Самойлова попала в больницу. Фото: Instagram* / samoylovaoxana

По ее словам, первое время было невозможно даже глотать и дышать, пока врачи не стали ставить ей капельницы. После процедур Самойлова отправилась домой, где большую часть времени она спит, так как из-за болезни «нет сил даже встать с кровати».

Некоторые предполагают, что проблемы с носом у Самойловой начались из-за неудачной ринопластики. Ранее 5-tv.ru публиковал развернутый ответ хирурга по этому поводу.

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