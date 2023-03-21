Неудачная ринопластика или гайморит: хирург назвал причину проблем с носом у Самойловой

Нос жены Джигана Оксаны Самойловой стал одной из главных тем для обсуждений среди фанатов и хейтеров. Публику интересует, проблемы со здоровьем у блогера начались после ринопластики или, как говорит сама Самойлова, это просто связано с проявлением гайморита. В чем на самом деле может крыться причина, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал пластический хирург Илья Алмазов.

«Судя по фотографиям и видео Оксаны, с наружным носом у нее все порядке, поэтому это вряд ли какое-то осложнение после исправления формы носа, которое говорило бы о воспалении и о наличии гноя как последствия операции», — рассказал хирург.

Что касается гайморита, то он более вероятен, так как именно при этом состоянии из носовой полости выходит гнойные слизистые массы и эти процессы могут то затихать, то повторяться вновь. Так как имеет хронический характер воспаления верхних челюстных пазух, отмечает эксперт.

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Алмазов рассказывает, что существует два способа лечения гайморита. Первый — консервативный, при котором назначаются, как правило, антибиотики и промывание носа противовоспалительными препаратами. Второй способ — хирургический, когда производится разрез на десне и, используя тонкую линию эндоскопа, верхняя челюстная пазуха чистится и восстанавливаются соустья между носовым ходом и ее стенкой.

Ранее, писал 5-tv.ru, пользователи сети думают, что Оксану Самойлову ждет участь Алисы Казьминой.

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