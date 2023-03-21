Директору Собчак предъявлено окончательное обвинение по делу о вымогательстве

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 5

Следствие предъявило окончательное обвинение директору Собчак Суханову

Директору Собчак предъявлено окончательное обвинение по делу о вымогательстве

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Кирилл Суханов и еще два сотрудника скандальной журналистки шантажировали главу «Ростеха» Сергея Чемезова.

Следствие предъявило окончательное обвинение коммерческому директору журналистки Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главреду Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Как сообщил 5-tv.ru адвокат Романовского Дмитрий Малютов, следственные действия «фактически завершены», обвинение предъявлено в «окончательной редакции».

Сейчас Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство о продлении ареста фигурантам дела о вымогательстве до 24 июня.

Суханов, Романовский и Бигаев были арестованы 26 октября прошлого года по подозрению в вымогательстве денег у Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». В тот же день Ксения Собчак сбежала из России, перейдя пешком границу между Литвой и Белоруссией. В это время правоохранительные органы провели обыски в ее коттедже в подмосковном поселке «Горки-8».

По информации СМИ, 15 ноября скандальная журналистка тайно посетила офис «Ростеха», чтобы договориться с руководством госкорпорации об урегулировании конфликта. Еще через два дня Собчак публично извинилась перед Чемезовым за своих коллег в одном из своих многочисленных Telegram-каналов. 

По словам Собчак, она искренне сожалеет о том, что действия ее сотрудников нанесли вред главе госкорпорации «Ростех». Также светская львица выразила уверенность, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение к Суханову, Романовскому и Бигаеву.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Собчак объяснилась за неуплату налогов двумя ее компаниями.

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