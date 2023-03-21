В ООН обеспокоены возможной передачей Киеву снарядов с обедненным ураном

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28

ООН заявила об обеспокоенности планами Британии поставить обедненный уран Украине

В ООН обеспокоены возможной передачей Киеву снарядов с обедненным ураном

Фото: Ковалев Петр / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

В организации прокомментировали заявление минобороны Великобритании о поставках Украине радиоактивных боеприпасов.

В ООН обеспокоены любым использованием обедненного урана. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, комментируя планы Великобритании передать Киеву снаряды с обедненным ураном.

«Вы видели, что мы выражали обеспокоенность годами по поводу любого использования обедненного урана, принимая во внимание последствия такого применения. И это касается любого, кто поставляет такие вооружения», — подчеркнул Хак.

О планах передать Украине снаряды с обедненным ураном вместе с эскадроном боевых танков Challenger 2 ранее заявила замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди.

На это заявление уже отреагировали в России. Так, президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнул, что Москва будет вынуждена реагировать в том случае, если Украине будут переданы британские боеприпасы с ядерным компонентом.

Об ответе на возможные поставки радиоактивных боеприпасов заявил и министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, Великобритания своими заявлениями о намерении передать Украине снаряды с обедненным ураном перешагнула еще одну ступеньку, и их остается все меньше и меньше.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин в комментарии 5-tv.ru напомнил, что снарядами с обедненным ураном американцы обстреливали Югославию в 1999 году. С тех пор Сербия и другие страны бывшей Югославии борются с последствиями этих обстрелов в виде массовых онкологических заболеваний среди населения.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
76.84
-0.40 82.54
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на 21 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

23:07
Жители перепуганы: сильное землетрясение произошло в Узбекистане
22:47
В ООН обеспокоены возможной передачей Киеву снарядов с обедненным ураном
22:34
Ученые из РФ выявили четыре гена, связанных с неврологическими осложнениями СOVID-19
22:23
Эксперты назвали особенности снарядов с обедненным ураном для Abrams и Leopard
22:10
На актера Дмитрия Назарова составили протокол за дискредитацию армии РФ
21:56
Полковник запаса раскрыл условие для удара РФ по Украине «Кинжалами» и «Цирконами»

Сейчас читают

Как выглядит 55-летний Киркоров вне сценического образа
«Молдавия превращается в Под-Румынию»: как Санду породила Левиафана
Военный аналитик предупредил о подготовке США к провокациям с химоружием
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео