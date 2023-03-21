«Украинцев не жалко»: снаряды с ураном ведут к массовому появлению онкологии у граждан Украины

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 63

Военный эксперт Литовкин: снаряды с обедненным ураном грозят Украине радиоактивным заражением

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde/face to face; Личный архив Виктора Литовкина; 5-tv.ru

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Великобритания пообещала киевскому режиму поставить радиоактивные боеприпасы вместе с танками Challenger 2.

Использование боеприпасов с обедненным ураном, которые Великобритания намерена передать украинским боевикам, приведет к радиоактивному заражению территории Украины и массовым онкологическим заболеваниям среди населения. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Опасность не только в том, что это снаряды, которые разрываются и убивают, но и в том, что они еще оставляют после себя радиоактивный след. То есть мельчайшие осколки этих снарядов попадают в почву, заражают ее, и все, что вырастает потом на этой почве, тоже несет в себе радиоактивный след», — пояснил он.

Литовкин напомнил, что именно такими снарядами американцы обстреливали Югославию в 1999 году. И сегодня многочисленные раковые заболевания в Сербии и на других территориях бывшей Югославии — это последствия применения боеприпасов с радиоактивным сердечником.

«Онкология, белокровие — самые разные заболевания могут быть после этого. Люди потребляют продукты, которые выросли на этой земле — овощи, фрукты и все остальное, и последствия — это разные раковые болезни. С 1999-го прошло уже 24 года, но люди там до сих пор заражаются и болеют», — отметил эксперт.

Однако, добавил Литовкин, подобные соображения не остановят от использования радиоактивных боеприпасов киевский режим и его покровителей на Западе. Им, по словам эксперта, совершенно не жаль украинский народ. В подтверждение своего мнения Литовкин указал на то, что украинские власти девять лет жестоко обстреливают Донбасс, при этом считая его частью своей страны.

«Это верх иезуитства бандеровского. Им свой народ не жалко, они кладут поколение за поколением — в Артемовске, Угледаре и прочих местах. Не жалеют украинский народ», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Великобритании заявили о намерении отправить украинской стороне бронебойные снаряды с обедненным ураном вместе с танками Challenger 2.

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