Путин ответил на планы Великобритании поставить Киеву снаряды с ураном

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 166

Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставку Украине оружия с ядерным компонентом

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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В британском минобороны заявили о намерении передать украинской армии вместе с танками Challenger 2 радиоактивные боеприпасы. Как на это ответит Россия?

Россия будет вынуждена реагировать в том случае, если Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что имеет в виду оружие с ядерным компонентом, которое «коллективный Запад» начинает применять на Украине.

Ранее в этот день заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о планах передачи Украине вместе с эскадроном боевых танков Challenger 2 бронебойных снарядов, содержащих обедненный уран.

Военный эксперт Виктор Литовкин в комментарии 5-tv.ru подчеркнул, что использование боеприпасов с обедненным ураном, которые Великобритания намерена передать украинским боевикам, приведет к радиоактивному заражению территории Украины и массовым онкологическим заболеваниям среди населения.

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