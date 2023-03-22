Актер Антон Шагин передал российским бойцам в зону СВО снаряжение

Звезда «Стиляг» Антон Шагин побывал в зоне специальной военной операции (СВО) и передал российским солдатам снаряжение и другие необходимые вещи, которые были закуплены на собранные неравнодушными жителями России средства.

Актер прибыл в зону СВО вместе с представителями Народного фронта. Бойцам были переданы портативные радиостанции, аккумуляторы, тепловизорные бинокли, монокуляры и прицелы, лазерные дальномеры.

«Спасибо вам за то, что вы делаете для нас, для наших детей, для нашего будущего. Это не просто слова. Это то, что лежит на сердце, крайняя степень благодарности и низкий вам поклон», — поблагодарил военнослужащих Шагин.

Вместе с помощью актер передал бойцам и письма от детей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Известно, что в зоне СВО находится и брат Шагина — Константин. Мужчина отправился защищать Родину добровольцем.

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