Актер Антон Шагин передал российским бойцам в зону СВО снаряжение
Также актер передал солдатам письма от детей.
Фото: Telegram / Антон Шагин
Звезда «Стиляг» Антон Шагин побывал в зоне специальной военной операции (СВО) и передал российским солдатам снаряжение и другие необходимые вещи, которые были закуплены на собранные неравнодушными жителями России средства.
Актер прибыл в зону СВО вместе с представителями Народного фронта. Бойцам были переданы портативные радиостанции, аккумуляторы, тепловизорные бинокли, монокуляры и прицелы, лазерные дальномеры.
«Спасибо вам за то, что вы делаете для нас, для наших детей, для нашего будущего. Это не просто слова. Это то, что лежит на сердце, крайняя степень благодарности и низкий вам поклон», — поблагодарил военнослужащих Шагин.
Вместе с помощью актер передал бойцам и письма от детей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Известно, что в зоне СВО находится и брат Шагина — Константин. Мужчина отправился защищать Родину добровольцем.
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