Умер бывший глава ЦИК РФ Владимир Чуров

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 136

Недавно государственный деятель перенес обширный инфаркт.

Умер бывший глава ЦИК РФ Владимир Чуров

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Chernykh

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Стало известно, что на 71-м году жизни скончался экс-глава Центризбиркома Владимир Чуров. Информацию об этом в диалоге с 5-tv.ru подтвердил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

«Да, печальная новость пришла. Действительно, сегодня в восемь утра не стало Владимира Евгеньевича Чурова», — отметил собеседник 5-tv.ru.

Также информацию о смерти экс-главы подтвердили в ЦИК РФ. Дата и место прощания с ним пока не сообщаются.

Сообщается, что Чуров умер в больнице после операции. Около недели назад он перенес обширный инфаркт.

17 марта у экс-главы ЦИК РФ был юбилей. Ему исполнилось 70 лет.

Владимир Чуров за свою длинную жизнь успел поработать во многих государственных структурах и повлиять на развитие избирательной системы. В 90-х годах он работал в комитете по внешним связям администрации Санкт-Петербурга. В 2003 стал депутатом Государственной Думы от ЛДПР, в 2007 он стал председатель Центризбиркома, где проработал до 2016 года. До последнего дня Чуров служил МИД РФ в должности посла по особым поручениям.

Ранее 5-tv.ru писал, что знаменитый летчик и старейший Герой СССР Василий Решетников скончался в возрасте 103 лет.

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