Знаменитый летчик и старейший Герой СССР Василий Решетников скончался в возрасте 103 лет

Советский военный летчик и знаменитый военачальник, старейший и по возрасту, и по дате награждения Герой Советского Союза генерал-полковник Василий Решетников скончался в понедельник, 20 марта, в Москве.

Василию Решетникову было 103 года. По данным источника MK, он умер от острой сердечной недостаточности в военном госпитале имени Мандрыка.

В годы Великой Отечественной войны Василий Васильевич совершил 307 боевых вылетов. В 1943 году он был удостоен звания Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

Долгое время он был командующим Дальней авиацией СССР, занимал пост заместителя главнокомандующего ВВС СССР. Решетников прошел всю войну, участвовал в Сталинградской битве.

В мирное время он сделал рекорд по дальности полета. Последний раз Решетников взлетал в небо на авиашоу «Легенды авиации» в Монино в 2004 году, тогда ему было 84 года.

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