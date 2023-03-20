Знаменитый летчик и старейший Герой СССР Василий Решетников скончался в возрасте 103 лет

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Полина Долгова
Полина Долгова 36

В 1943 году он был удостоен звания Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

Знаменитый летчик и старейший Герой СССР Василий Решетников скончался в возрасте 103 лет

Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

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Советский военный летчик и знаменитый военачальник, старейший и по возрасту, и по дате награждения Герой Советского Союза генерал-полковник Василий Решетников скончался в понедельник, 20 марта, в Москве.

Василию Решетникову было 103 года. По данным источника MK, он умер от острой сердечной недостаточности в военном госпитале имени Мандрыка.

В годы Великой Отечественной войны Василий Васильевич совершил 307 боевых вылетов. В 1943 году он был удостоен звания Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

Долгое время он был командующим Дальней авиацией СССР, занимал пост заместителя главнокомандующего ВВС СССР. Решетников прошел всю войну, участвовал в Сталинградской битве.

В мирное время он сделал рекорд по дальности полета. Последний раз Решетников взлетал в небо на авиашоу «Легенды авиации» в Монино в 2004 году, тогда ему было 84 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что найдено тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова.

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