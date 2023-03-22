«Неловко»: упавший в обморок в прямом эфире профессор оправдался за инцидент

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 236

Упавший в прямом эфире на ТВ профессор Карнеев объяснил обморок недосыпом и переутомлением

«Неловко»: упавший в обморок в прямом эфире профессор оправдался за инцидент

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Андрей Карнеев сослался на уважительные причины казуса — контролировать свое состояние он не мог, хоть и очень пытался.

Упавший во время телевизионного шоу гость оправдался после инцидента. Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев в интервью Газета.ру сослался на недосып и переутомление.

«Вы знаете, просто не выспался и как бы немножко голова стала кружиться. Нужно было сразу уйти за кулисы, я думал до конца, неудобно было уходить», — отметил он.

По его словам, контроль над собой он потерял буквально на три секунды. На место быстро подоспели медики и оказали первую помощь. Сейчас профессор чувствует себя вполне нормально, а за случившуюся ситуацию ему до сих пор неловко.

«Я, конечно, понимаю, что немножко внес дезорганизацию, поэтому приношу извинения программе, что такие хлопоты доставил», — добавил Андрей Карнеев.

Как известно, инцидент на одном из федеральных каналов произошел в минувший вторник, 21 марта. Во время дискуссии Андрей Карнеев внезапно для всех упал на пол. Обморок, к счастью, оказался непродолжительным, и гость отправился домой после того, как его осмотрели медики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент США Джо Байден не смог прочесть короткое стихотворение без ошибок.

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