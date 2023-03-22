Очередной конфуз: Байден не смог прочесть короткое стихотворение без ошибок

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 50

Джо Байден не смог прочитать стих и признался, что ему страшно находиться в Белом доме

Очередной конфуз: Байден не смог прочесть короткое стихотворение без ошибок

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Contreras - Pool via CNP

Читайте нас в: Дзен Новости

Лидеру США в этом году исполнится 81 год. Многие американцы уже давно требуют, чтобы он оставил пост главы государства и отправился на заслуженный отдых.

Президент США Джо Байден вновь оконфузился. На этот раз политик два раза пытался прочесть стихотворение с телесуфлера, но попытки оказались тщетны.

Все произошло во время мероприятия в честь 12 лауреатов Национальной гуманитарной премии в Белом доме, сообщила газета The Washington Times. Байден решил прочесть стих одного из победителей — Ричарда Бланко.

«И всегда одна луна, как тихий барабан, стучащий по каждой крыше и по каждому окну в… в… каждом округе… стране. Позвольте мне начать все сначала. Я уже начинаю так пугаться вашего присутствия здесь», — сказал Байден, запнувшись.

Сначала американский лидер решил не останавливаться и попробовать вновь рассказать стих. Но и тут снова споткнулся на том же месте. Выбирая между двумя словами, Байден выбрал округ и завершил строфу.

Действующему президенту США 80 лет. На многое из странного поведения американцы уже стараются не обращать внимание. Но все же порой их поражает то, что говорит политик. Так, год назад в очередном высказывании о текущей международной ситуации американский лидер обвинил российского президента Владимира Путина во вторжении… в Россию. До этого Байден перепутал Украину с Ираном, заявив, что «Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Байдена «подвел» микрофон во время выступления.

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.84
-0.40 82.54
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на 22 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

8:03
🧙‍♀ Гороскоп на 22 марта для всех знаков зодиака
7:52
В США признали превосходство российской армии над американской
7:36
Кристина Асмус объяснила, почему не хочет переезжать из загородного дома Харламова
7:19
Расчеты «Мста-С» поразили пехоту ВСУ на краснолиманском направлении
7:05
Фаворитку «Евровидения-2023» заподозрили в плагиате песни на русском языке
6:44
Очередной конфуз: Байден не смог прочесть короткое стихотворение без ошибок

Сейчас читают

Как выглядит 55-летний Киркоров вне сценического образа
«Молдавия превращается в Под-Румынию»: как Санду породила Левиафана
Военный аналитик предупредил о подготовке США к провокациям с химоружием
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео