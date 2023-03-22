В Финляндии впервые задержали судно с российскими удобрениями из-за санкций ЕС

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 58

Рыночная стоимость груза оценивается в 10-12 миллионов евро. Его часть может быть связана с гражданином РФ, попавшим под западные рестрикции.

В Финляндии впервые задержали судно с российскими удобрениями из-за санкций ЕС

Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine

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Грузовое судно с удобрениями, в том числе российского производства, впервые задержали из-за санкций Евросоюза. Это произошло в порту Котка на юге Финляндии, сообщила телерадиовещательная корпорация YLE.

«Грузовое судно Smew стоит на якоре за пределами порта. Это первый случай, когда груз был задержан в порту из-за санкций ЕС», — сказал гендиректор порта Киммо Наски.

В МИД Финляндии уточнили, что часть груза может быть связана с российским физлицом из санкционного списка Евросоюза.

«Согласно правилам ЕС, активы должны быть заморожены в случае обнаружения», — сказала руководитель департамента по санкциям Пиа Сариваара.

Сейчас внешнеполитическое ведомство рассматривает заявление о выдаче исключительного разрешения на экспорт задержанных удобрений. По данным YLE, всего судно перевозило примерно 20 тысяч тонн удобрений. Рыночная стоимость груза оценивается в 10-12 миллионов евро.

Экспорт продовольствия и удобрений из России — важная часть так называемой зерновой сделки. Вторая ее часть касается экспорта украинского зерна и выполняется без препятствий. Москва неоднократно указывала на проблемы и требовала не мешать своему экспорту, который важен для продовольственной безопасности в мире.

Двумя днями ранее 5-tv.ru сообщал, что о будущем зерновой сделки сказал президент РФ Владимир Путин.

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