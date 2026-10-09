Путин подтвердил готовность поставлять нефть и нефтепродукты на мировые рынки
Российский президент считает, что появление нашей нефти на американском рынке положительно скажется на глобальной экономике.
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
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РФ подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на рынки США и всего мира. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Его заявление опубликовал Кремль.
«Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике», — отметил президент России.
Ранее амриканский лидер Дональд Трамп сообщил, что Россия немедленно поставит 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынок по временной лицензии OFAC. Минфин США заявил о выводе поставок дизельного топлива из РФ из-под американских санкций до 7 апреля 2027 года.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в заявлении ТАСС подтвердил, что Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков.
Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефоный разговор - уже шестой с начала 2026 года. Заявлени обеих сторон были сделаны по его завершении.
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