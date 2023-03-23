Факты налицо: Шольц оказался замешан в сокрытии данных о диверсии на СП
Для канцлера Германии новая разоблачительная статья журналиста Херша — обвинение в предательстве интересов своей страны.
Фото, видео: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard; 5-tv.ru
Правду о подрывах «Северных потоков» знал и скрывал канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом написал в новой разоблачительной статье американский журналист Сеймур Херш. Нашему каналу он лично подтвердил подлинность своих данных, согласно которым канцлер Германии не просто поддержал взрывы газопроводов и всю преступную схему США, но и предал собственную страну. Германия теперь тоже страдает от энергокризиса. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок рассказал о скандальном политическом прикрытии.
Статья под названием «Прикрытие» появилась на сайте Сеймура Херша ровно в 7:00 по нью-йоркскому времени. То есть, специально для того, чтобы попасть в утренние сводки всех новостей. «Известиям» автор лично подтвердил: с его стороны это была спланированная операция.
«Статья публикуется автоматически. Я не вручную нажимаю на кнопку публикации, а ставлю таймер. Вы же знаете, учитывая, как сейчас обстоят дела, я не могу давать интервью. Я просто не могу сейчас говорить», — сказал Херш.
А как еще должен вести себя знаменитый расследователь, зная, что против него брошены силы специалистов из ЦРУ? Сеймур Херш выдает факты дозировано, рассчитывая, что его информацию попытаются опровергнуть или заболтать. Так и вышло: на предыдущую публикацию с красноречивым названием «Как Америка уничтожила газопровод ''Северный поток''», спецслужбы ответили своей версией. В изданиях The New York Times и Die Zeit появились статьи о том, что диверсия якобы дело рук некой «проукраинской группировки», которая арендовала яхту и водолазное снаряжение. По мнению Херша, это и есть прикрытие.
«Это была полная выдумка американской разведки, которая была передана немцам и направлена на то, чтобы дискредитировать вашу историю», — написал Херш в своей статье, цитируя источник в американском разведывательном сообществе.
Но это не главная сенсация статьи. По мнению автора, взрыв газопроводов, от которого пострадала Германия, прежде всего, элиты этой страны чуть ли не поддержали. Действительно странно — официальные власти молчат. Расследования в Бундестаге потребовали только оппозиционные депутаты от АДГ.
«Вы серьезно считаете, что общество не хочет знать факты? Миллионы домохозяйств в Германии уже не могут заплатить за газ. А президент США открыто сказал, что Северного потока не будет!» — сказал немецкий депутат.
Сеймур Херш объясняет это просто: немецкие власти в деле. Шольц все знает. И, что хуже, стал частью преступной схемы США.
«Здесь следует отметить, что канцлер Шольц, был ли он заранее предупрежден о разрушении трубопровода или нет, все еще открытый вопрос, — с прошлой осени явно был замешан в поддержке сокрытия администрацией Байдена своей операции на Балтийском море», — написал Херш.
Этим автор расследования объясняет и странную командировку Шольца в Америку. Лидер Германии отправился за океан, будто на ковер. Не взял с собой журналистов, не выступил потом даже с заявлением. Будто ничего важного он с Байденом не обсуждал.
«Я могу представить, что федеральное правительство предпочло бы умолчать о некоторых результатах расследования, чтобы не показаться слабым. Это ведь может обернуться скандалом. Так как получится, что оно не представляет интересы Германии», — сказал депутат комитета Бундестага по обороне от АДГ Ян Нольте.
Германские власти выбрали между позором и скандалом — позор. И получили по классике — и то, и другое. Для Шольца сегодняшняя статья — обвинение в предательстве интересов своей страны. Ну а для США, как и раньше, повод придумать новую дезинформацию в ответ. К этому специально обученные специалисты ЦРУ, видимо, уже приступили примерно в 7:10 по нью-йоркскому времени.
- 22 мар
- Сеймур Херш: разведки США и ФРГ придумали альтернативную версию подрыва «Северных потоков»
- 22 мар
- Херш обвинил Шольца в сокрытии данных об исполнителях теракта на «Северных потоках»
- 22 мар
- Призвали к ответу: в Мексике напомнили США о подрыве «Северных потоков»
- 21 мар
- Военные корабли Дании были замечены на месте диверсии на газопроводе СП
- 20 мар
- Премьер Саксонии призвал власти Германии отремонтировать «Северные потоки»
- 17 мар
- Захарова напомнила Дании о «верховенстве права» после недопуска РФ к расследованию на СП
- 17 мар
- Французский политик назвал виновных в теракте на газопроводах «Северный поток»
- 17 мар
- Дания отказала России в участии в расследовании подрывов «Северных потоков»
- 16 мар
- Немецкий след: недалеко от взрывов на «Северных потоках» дежурил военный корабль из Германии
- 15 мар
- Кто мог устроить масштабную диверсию на «Северных потоках»
Читайте также
65%
0.12 82.97
0.43
Нашли ошибку?