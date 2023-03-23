Мария Кожевникова опровергла слухи о расставании с мужем

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 43

Актриса живет вместе со своим мужем уже 12 лет.

Мария Кожевникова опровергла слухи о расставании с мужем

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

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Актриса Мария Кожевникова, которая обычно не выставляет напоказ свою личную жизнь, затронула эту тему. Все это произошло на фоне слухов о том, что ее брак с бизнесменом Евгением Васильевым трещит по швам из-за якобы измены с ее стороны с футболистом Евгением Алдониным.

Поначалу косвенным подтверждением стало фото сына Кожевниковой со спортсменом. К тому же актриса давно не появлялась на публике с мужем. Чтобы прояснить ситуацию и поставить в этой теме точку, актриса опубликовала в социальной сети совместный снимок с супругом, тем самым развеяв сплетни о крахе семьи.

«У моего ребенка много фото с разными футболистами. Надеюсь, что не каждый из них будет иметь ко мне какое-то отношение!» — возмутилась Кожевникова.

фафыарпврарвывпМария Кожевникова с мужем. Фото: Instagram* / mkozhevnikova

Она напомнила, что выбор спутника жизни был осознанным. Официально с Васильевым они не в браке, но 12 лет назад они обвенчались. Для актрисы это было важно, она хотела, чтобы дети родились в браке, заключенном на небесах. Вместе супруги воспитывают троих сыновей: Ивана, Максима и Василия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего экс-участник «Дома-2» Роман Капаклы расстался с Мариной Африкантовой.


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