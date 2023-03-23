«Не может быть полноценной семьи»: Капаклы назвал причину расставания с Африкантовой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Экс-участник «Дома-2» Капаклы назвал причину расставания с Африкантовой

«Не может быть полноценной семьи»: Капаклы назвал причину расставания с Африкантовой

Фото: Instagram* / roman.kapa

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Скандал в семье знаменитостей разгорелся месяц назад. Все это время мужчина наделся — публика забудет ссору. Поняв, что нет, решил объясниться.

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Капаклы впервые объяснил, почему у него развалилась семья с Мариной Африкантовой. Скандал разгорелся месяц назад. Тогда девушка, с которой он был в браке почти четыре года, обвинила его в измене.

По словам Капаклы, причиной расставания с Африкантовой стала вовсе не его связь с другой, а разница в возрасте, разные интересы. Африкантова старше мужа на 11 лет. По словам мужчины, большая разница в возрасте сказалась на их отношениях.

«На протяжении всех этих лет делал все, что было в моих силах — балансировал эту историю, чтобы нам вдвоем было комфортно. В итоге понимаю, мир в голове каждого из нас был абсолютно разным и не сходился ни в одном моменте», — заявил он в своем блоге.

Капаклы также признался, что готов к детям, однако его бывшая возлюбленная, видимо, не разделяла его желание. Но, несмотря на скандал, экс-участник телестройки поблагодарил Африкантову за прожитые вместе годы, поскольку рядом с он повзрослел.

«Я благодарен Марине, потому что с ней взрослел, но не может быть полноценной семьи без детей — это факт!» — добавил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук пытается «отмыться» от скандала с Романом Капаклы.

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