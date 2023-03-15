Новые подробности взрыва в Мелитополе: кто и зачем подложил взрывчатку в авто

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Рита Миронова
Рита Миронова 904

Рогов: мощность взрывчатки в Мелитополе составила два килограмма в тротиловом эквиваленте

Новые подробности взрыва в Мелитополе: кто и зачем подложил взрывчатку в авто

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

В результате происшествия погиб человек, еще двое пострадали.

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов поделился подробностями взрыва в Мелитополе. По его словам, мощность взрывчатки в машине составила два килограмма в тротиловом эквиваленте. Об этом Рогов написал в своем Telegram-канале.

В результате вчерашнего происшествия скончался мужчина — Иван Ткач, предприниматель и руководитель муниципальной транспортной организации. Он скончался в больнице от полученных травм.

В машине также находилась работница предприятия. Она в тяжелом состоянии находится в больнице. Пострадал и случайно проходящий мимо прохожий — местный житель Александр в результате взрыва получил травмы лица.

Взрыв жители города услышали примерно в семь часов вечера. Автомобиль, который взорвался, находился возле гаражей. Дым от пожара распространился очень стремительно и был виден во всех частях города.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий взрыва на рынке в Мелитополе.

Тема:
Спецоперация
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