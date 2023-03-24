Ложное «Я» или диалог со Вселенной: о чем говорит отражение в зеркале во сне

Эксперты по-разному трактуют значение такого сна и каждое заслуживает отдельного внимания.

Сновидения и в XXI веке остаются большой загадкой для человека. С точки зрения науки вроде бы все ясно: мозг бодрствует и субъективно анализирует образы, когда весь организм отдыхает. Но сколько информации именно в объятиях Морфея узнает о себе спящий, сколько сигналов и ответов получает… Не зря сомнологи, психологи и другие эксперты придают такое значение сновидениям. Особенно в тех случаях, когда они действительно заслуживают внимания. Когда, например, человек вдруг видит зеркало во сне.

Для одних специалистов это повод заглянуть в свое сердце, для других – признак самообмана и раскола души, для третьих – время задуматься о собственном предназначении. 5-tv.ru попытался услышать и понять каждое озвученное в эксклюзивном интервью мнение.

Обманываться рад

Алексей Мелехин, сомнолог и кандидат психологических наук отмечает, что все происходящее во сне связано с человеческим «Я». И когда там вдруг появляется зеркало – это сигнал о неполадках с психологическим и психическим ландшафтом. Нередко такие сны видят люди, чувствующие себя уязвимыми и неуверенными. Часто это происходит на фоне непростых отношений с партнерами и родственниками, например с матерью.

«Вот таким образом все эти переживания преобразовываются именно в эту зеркальную такую метафору – мол, посмотри, что с тобой происходит», – говорит собеседник.

Однако в некоторых случаях зеркальные сны – это еще и признак нечестности по отношению к себе. И здесь важный момент, какое именно зеркало увидел человек.

«Видеть во сне разбитое зеркало – признак того, что что-то внутри происходит, есть какая-то расколотись: я сомневаюсь в себе, что-то происходит с самосознанием, есть ощущение какой-то недостаточности. А сон без отражения – признак того, что вы нечестны перед собой, живете в рамках ложного «Я», обманываете себя и других», – считает сомнолог.

Поэтому, подчеркивает Мелехин, важно заострять внимание на сновидениях и анализировать их. Возможно, именно так человек найдет ключ к своим проблемам, задумается и начнет работать над собой.

При этом важный момент имеет интерпретация сна спящим. Одно дело, когда это какие-то приятные ощущения, другое – негативные. То есть сновидения в данных случаях будут наполнены разными смыслами.

Без меня нет меня

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rolf W. Hapke / CHROMORANGE; Instagram* / _irenasirma_; 5-tv.ru

С точки зрения психологии зеркальный сон тоже говорит о восприятии собственного «Я» – как человек к себе относится и любит ли себя вообще. А может, есть конфликт с собой из-за того, что в последнее время никак не удается принадлежать себе, считает психолог Ирена Сирма.

«Если вы не видите своего отражения в зеркале, это может говорить о потере своего «Я», своей личности. По какой-то причине, возможно, обстоятельства вынуждают вас соответствовать чьим-то прихотям и желаниям. Если же в зеркале вы видите себя, но не совсем узнаете, как будто на вас смотрит другой человек, это может указывать на ваши личностные изменения, но, как правило, в поведении. Что-то, что заставляет чувствовать вас совершенно другим человеков», – поясняет Сирма.

Бывает и так, когда в зеркале на хозяина сна смотрит знакомый человек. Возможно, в реальной жизни он дал ему власть над собой. Может быть, пора снять оковы.

«В любом случае такие сновидения могут сулить ощутимые изменения в жизни человека. И поэтому прежде стоит обратить внимание на самоанализ, на ваше эмоциональное состояние во время сна и сразу после него. Стоит задать себе вопросы: что вы чувствовали во сне – радость, удовольствие, грусть, страх? Вину или стыд? Это подсказка к тому, о чем ваш сон хочет рассказать вам», – обращает внимание собеседница.

Диалог со Вселенной

Фото, видео: www.globallookpress.com / m3; 5-tv.ru

Экстрасенс и мастер оккультных наук Андрей Харрис считает зеркальный сон исключительно хорошим знаком. Так, по его мнению, со спящим пытается выйти на связь сама Вселенная. Ей не все равно, что происходит с человеком, и ее задача помочь.

«Вселенная пытается подать вам знак – задумайтесь о своем предназначении. Все ли правильно ты делаешь? По тому ли пути ты идешь? Если человек следует предназначению, у него есть все – любовь, деньги, карьера, самореализация. Если сходим с пути, то все просто рассыпается – проблема с деньгами, здоровьем, мы одиноки, нет счастья в жизни. Поэтому, если вы стали свидетелями такого сна, обязательно займитесь вопросом своего предназначения», – советует Харрис.

А в следующем сне, добавляет он, желательно попросить ответ у Вселенной на вопрос, в каком направлении двигаться дальше. Эксперт уверен, она обязательно откликнется.

Зеркальные сны, по его мнению, открывают людям уникальные возможности: совершить путешествие в астральный и ментальный миры, а еще – в прошлое и будущее. В пример Харрис привел монахов древнего Тибета, которые проводили особый обряд с зеркалами.

«Они закрывались в подземелье монастырей, в комнате, где было большое старинное зеркало, там не было ни капли света. Они погружались в глубокую медитацию и через зеркало заходили в портал, который позволял им совершать регрессии в прошлой жизни, находить ответы на все вопросы и знать будущее», – заключил собеседник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие мистические опасности поджидают человека в горах.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.