Успеть за 60 минут: как Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 97

Сын красноярского губернатора Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии

Успеть за 60 минут: как Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии

Фото: www.globallookpress.com / Marijan Murat

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Пока полиция выясняет, в какую сторону может двигаться россиянин.

Сын губернатора Красноярского края Артем Усс, задержанный в Италии, сбежал из-под домашнего ареста, сообщает La Republica.

Оказалось, что мужчина сломал свой электронный браслет и убежал в неизвестном направлении. Сейчас Усс находится в розыске.

«Задержанный нарушил условия содержания, самовольно сняв электронный браслет контроля местонахождения», — говорится в сообщении.

Еще 19 октября Артема Усса задержали в Милане по запросу США, где его обвинили в нарушении санкций. Также с ним были арестованы еще несколько человек. Им грозит срок до 30 лет лишения свободы. Основные обвинения Америки к этим россиянам — поставка чувствительных технологий в РФ, торговля нефтью из Венесуэлы и уклонение от санкций.

К слову, когда в России узнали о том, что Усс арестован, общественность была крайне недовольна. Более того, даже в МИД РФ заступились за мужчину и заявили, что все это похоже на «санкционную войну».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Москве заочно арестован и объявлен в розыск сын главы Красноярского края Усс.

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