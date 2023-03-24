Родителям тройняшек в Петербурге могут начать выплачивать по три миллиона рублей

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Например, на эти деньги многодетные семьи смогут купить себе жилье.

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге родителям тройняшек предложили выплачивать три миллиона рублей. Эти средства пойдут на улучшение жилищных условий. Инициативу уже одобрили на заседании постоянной комиссии в законодательном собрании.

На единовременную помощь от государства могут рассчитывать семьи, где одновременно родились трое и более детей. На эти деньги они смогут купить собственное жилье.

По данным комитета по социальной политике, в 2021 году в городе проживало 11 таких многодетных семей, а в 2022 на свет появились еще десять тройняшек. В данный момент документ дорабатывается.

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Родителям тройняшек в Петербурге могут начать выплачивать по три миллиона рублей

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