Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 марта по 2 апреля

Астролог Ксения Шахова рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ожидать всех знаков зодиака на следующей неделе, в период с 27 марта по 2 апреля

Ведущая роль на этой неделе отводится соединению Венеры с Ураном, которые встречаются на пространстве упрямого Тельца. Планеты здесь активизируют важность перемен в финансовом секторе и в любовных отношениях. Венера еще влияет на красоту, отчего будут возникать мысли сменить имидж, добавить яркие акценты в весенний образ. Растущая Луна и позитивное влияние Марса и Сатурна дарят нам конструктивность в работе и плодотворное рабочее настроение.

Сделки успешны, причем как коммерческого, так и не коммерческого характера. Также в это время будут с легкостью получаться ремонтные и строительные работы. В интеллектуальном плане планеты также благосклонны — все получается. Меркурий в овне чувствует себя бойко, уверенно. Этими свойствами будет окрашены наша речь и мышление. Они станут живее. Ум быстрый и сообразительный. Это все хорошо для обучения и преподавания. Поэтому осваивайте новое и экспериментируйте.

Как мы видим, наступает период хороших начинаний. Космические силы благоволят нашему самовыражения, дают зеленый свет начинаниям и продолжению заданных линий.

Овен — гороскоп на неделю

Овнов жизнь склоняет к активным действиям, стартапам, необычным бизнес-идеям. Главное — в полной мере раскрыть потенциал своей пылкой и азартной натуры. Особенно продуктивны будут спортсмены, административные работники, военные, адвокаты и предприниматели.

Телец — гороскоп на неделю

Отличная интуиция Тельцов позволяет представителям этого знака зодиака проанализировать не только текущие, но и грядущие события. Открываются мощные внутренние ресурсы для реализации своей силы. Это прекрасный период для оздоровления, санаторно-курортного лечения, поездок к морю, прогулок на природе и для занятий благотворительностью.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы демонстрируют новаторство, спонтанные решения и открытость для всего нового. Отсутствие страха перед неизвестностью побуждает к смене профессии, пересмотру образа жизни или планов на будущее. Интернет облегчает поиск друзей и единомышленников. В целом, это плодотворный период для многих сфер жизни.

Рак — гороскоп на неделю

Раки готовы работать и посвятить все свое время любимому делу. Даже домашние заботы уходят на второй план. Амбициозность и целеустремленность помогают в открытии собственного бизнеса, основании проекта и продвижении уже имеющихся дел. Акцент на профессиональную реализацию помогает укрепить свои позиции в социуме.

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Лев — гороскоп на неделю

Для Львов идеальный вариант — это выход из обыденности, из рутины. Что этому способствует? Путешествия, активные передвижения в целях расширения мировоззрения и получения образования. Многие начнут онлайн-обучение. Поиск истины может привести вас к гуру или наставнику. В целом, это время выигрышных решений, в том числе касающихся юридических и судебных дел. Удача на вашей стороне.

Дева — гороскоп на неделю

Риск и даже экстремальные условия способны привести Деву к смелым, решительным боевым действиям. Помощь в критических ситуациях можно найти путем глубокого анализа ситуации, а также привлекая ресурсы и внимание других людей.

Весы — гороскоп на неделю

И у Весов все складывается неплохо. Способность легко находить общий язык с окружающими в совокупности с прекрасным врожденным вкусом и миролюбием приносит свои плоды. Вам по силам выступить в качестве организатора, взять на себя руководство процессами по координации действий команды. Это во имя реализации среди других людей. Время укрепления ваших позиций в партнерстве и, собственно, самого партнерства.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам на этой неделе важно почувствовать себя полезными и социально активными. Можно выбрать миссионерское направление деятельности, где вы готовы послужить другим или внести свой вклад в гармонию коллектива, настроить рабочие процессы. Вам обеспечено уважение среди коллег и подчиненных.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцов тянет к творчеству, радостным и ярким событием. Их сейчас может не хватать. Реализовать себя на этом поприще поможет влюбленность, флирт с противоположным полом или новые интересные хобби. Это лучшее время для проявления энтузиазма, направленного на создание собственного проекта.

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Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов всплывает тема жилья, недвижимости, построение некоего фундамента своей жизни и обустройства дома или дачного участка. Возможны улучшения взаимопонимания с близкими и родителями. У вас возникнет интерес к психологии и психотерапии, кулинарии и питанию. Это отличный период года для того, чтобы сконцентрироваться на семье и заняться своим домом.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям придется продемонстрировать смекалку и интеллектуальное преимущество при проведении деловых переговоров и совершении сделок. Будучи истинными мастерами слова, у Водолеев получится нарастить обороты в торговой сфере и расширить клиентскую базу. Наступило время активной переработки информации и обмена новыми идеями.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб материальные блага сейчас стоят в приоритете. Старайтесь грамотно распределять свой бюджет и откладывать сбережения в качестве подушки безопасности. Не тратьте все деньги сразу. Финансовая стабильность и возможность зарабатывать своими талантами сейчас для вас становится важнее всего остального, поэтому старайтесь повышать свои навыки в финансовой сфере.

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