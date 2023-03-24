Высокопоставленных сотрудников таможни из Москвы подозревают в получении взяток

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 16

Сразу несколько должностных лиц задержаны по подозрению в получении крупных взяток.

Высокопоставленных сотрудников таможни из Москвы подозревают в получении взяток

Фото: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann

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В Москве с поличным задержаны высокопоставленные таможенники, сообщает источник 5-tv.ru. Среди них начальники и заместители руководителей подразделений. Вместе с ними задержаны и предприниматели, которые хотели подкупить представителей власти. Интересный факт: один из них — бывший сотрудник подразделения по борьбе с коррупцией.

Известно, что они были взяты с поличным при получении крупной суммы в иностранной валюте. Правоохранительные органы провели обыски у подозреваемых, в том числе и на работе, изъято порядка 40 миллионов рублей.

Дальнейшая судьба задержанных будет решаться в Басманном суде.

Примечательно, что в этот же день по той же статье 290 УК РФ («Получение взятки») прошли задержания и в Петербурге.

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