Застолье на природе может закончиться больничной палатой, если неправильно подойти к приготовлению мяса. В чем секрет?

Любители шашлыков с нетерпением ждут открытия сезона — еда на костре, пиво, задушевные разговоры с друзьями. Но иногда такие посиделки могут закончиться плачевно для кого-то из компании. Есть риски даже загреметь в больницу, если мясо приготовлено неправильно. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, безопасный шашлык — это тот, который хорошо промариновали и запекли. И то, и другое позволяет максимально обезвредить мясо перед употреблением. Между тем горелого продукта стоит опасаться.

«Тут главное — не жарить, а, по большому счету, запекать. И так, чтобы не было горелой корки, если уж она появилась, тогда нужно ее обязательно срезать, потому что как раз там содержатся канцерогены», — пояснила эксперт.

При этом, добавила она, выбирать для пикника желательно нежирные мясные продукты. Лучше всего — курица, индейка, рыба. Есть это рекомендуется вприкуску с сырыми овощами и зеленью.

«Потому что попадания каких-то канцерогенов в организм все равно возможно. И в этом случае антиоксиданты, которые содержатся в зелени, помогут избежать возникновения повышенного количества свободных радикалов, а та же клетчатка заберет на себя излишки жира. Все это так или иначе обезопасит здоровье человека от возможных последствий», — отметила собеседница.

По ее мнению, самая правильная в части безопасности технология приготовления шашлыка — на Кавказе. Там ни в одном кафе, ни где-либо еще не подадут обуглившееся или непромаринованное мясо. И едят его местные жители не вместе с салатами, а исключительно с зеленью и овощами. При этом сам гастрономический процесс протекает постепенно: с чувством, с толком, с расстановкой. И никуда без качественного вина, но не только веселья ради, подчеркивает диетолог.

«Вино тоже обеззараживающий фактор и в нем еще много антиоксидантов, а значит, пища переваривается и усваивается лучше», — заключила Соломатина.

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