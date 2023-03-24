В России вырос спрос на китайскую продукцию после начала СВО

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Полина Долгова
Полина Долгова 17

Самые популярные товары с маркетплейсов за 2022 год: средства от тараканов и геморроя

В России вырос спрос на китайскую продукцию после начала СВО

Фото: www.globallookpress.com / Gary Houlder

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За прошедший год чаще всего с маркетплейсов заказывали средства от тараканов, крема от геморроя и мази от псориаза.

На маркетплейсах отмечен высокий спрос на китайские товары. Это произошло после введения санкций Запада в ответ на начало СВО. Россияне находятся в активных поисках продуктов, чаев, сладостей и мазей. Такие данные предоставили URA.RU аналитики маркетплейсов Moneyplace.

Так, в Wildberries рассказали, что за 2022 год запросы выросли на такие товары из Китая, как чай, сладости, палочки для волос и другое.

«На маркетплейсе Wildberries за 2022 год выросли запросы на китайские товары: чай (с 600 до 8,5 тысячи за месяц), мазь (с 500 до 6,6 тысячи), продукты (с 155 до двух тысяч). Также значительный рост выявлен по таким позициям, как сладости (+558%), чудо-мази (+480%), крема (+429%), косметика (+415%), палочки для волос (+390%)», — говорится в сообщении.

Самыми популярными китайскими товарами стали средства от тараканов (оборот за год — 12 110 506 рублей), крем от геморроя, лечебная мазь от псориаза и предметы женской гигиены: прокладки и тампоны.

По мнению главного директора Moneyplace Дмитрия Ермолаева, высокий спрос на товары из Китая связан с уходом европейских брендов из России. Это подталкивает людей интересоваться доступными альтернативами.

«Тренд на китайские товар подогревают и массовые поставки техники, а также автомобилей из Азии. Широкое освещение визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, безусловно, стало еще одним стимулом к развитию тренда», — объяснил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие комментарии дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по поводу встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина.

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