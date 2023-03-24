Непростые времена: таро-прогноз на неделю с 27 марта по 2 апреля

Популярность карт Таро растет с каждым днем абсолютно во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Таролог Айгуль Хуснетдинова подготовила эксклюзивно для 5-tv.ru общий таро-прогноз на неделю с 27 марта по 2 апреля.

Основная энергия недели (карта Семерка пентаклей в прямом положении)

Нужно потратить свое время на подведение итогов — скорее всего, в каких-то простых бытовых вещах или финансовых вопросах в работе. Возможно, не лишним будет пройти курсы повышения квалификации или задуматься о переходе на другое рабочее место.

Проанализируйте, где вы сейчас находитесь, куда вы идете и куда хотите попасть. Порой необходимо сделать паузу и провести спокойный взвешенный анализ для того, чтобы достичь того, о чем мы мечтаем.

Финансы (карта Паж мечей в прямом положении)

Что посеешь, то и пожнешь. Насколько активно вы будете стараться заработать деньги, настолько вы будете успешны. Эта энергия очень активная, сидеть дома и ждать у моря погоды — не наш вариант на этой неделе, потому что все мы помним, что волка кормят ноги. Если чего-то хотите, нужно активно действовать.

Здоровье (карта Пятерка пентаклей в прямом положении)

Существует риск неприятных случайностей — ДТП, травм на пустом месте. Карта предупреждает о том, чтобы не переохлаждаться — хоть весна и наступила, не стоит сразу плясать на улице в летних платьях, одеваться все еще необходимо тепло, чтобы не простудиться и не слечь с температурой дома. К сожалению, на следующей неделе проблем со здоровьем может быть больше, чем хотелось бы.

Личная жизнь (карта Император в перевернутом положении)

Пришло время очень непростых времен — карта говорит об отягощении и излишнем напряжении в отношениях. Если в вашей жизни сейчас происходит какая-то сложная конфликтная ситуация, которая, по-вашему, требует срочного решения, то надо несколько пересмотреть свое мнение, потому что на самом деле быстро предпринимать ничего не нужно.

Попробуйте не бежать впереди паровоза. На этой неделе возможны конфликты, недопонимания и недоразумения. Помните о том, что партнер не может читать ваши мысли, он не всегда может понять, что вас что-то обидело или задело.

Совет на неделю (карта Король мечей в прямом положении)

Что бы не случилось, держите лицо. Поставьте себя в позицию настоящего воина и человека с чувством собственного достоинства. Неделя предстоит сложная, будьте настойчивее, увереннее в себе и своих силах, не позволяйте никому сбить вас с толку.

Если вы пойдете на поводу у своих чувств, то можете очень сильно пострадать — не принимайте каких-то судьбоносных решений, постарайтесь все грамотно взвесить и действуйте с холодной головой.

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