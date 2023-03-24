«Никто не поседел»: Песков высказался о поездке Путина в Мариуполь

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 60

Песков: в Кремле никто не поседел от поездки Путина в Мариуполь

Фото, видео: Reuters / KREMLIN.RU; 5-tv.ru

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Представитель Кремля заявил, что данная поездка — не новый стиль работы президента.

Развитие новых территорий, которые вошли в состав РФ после осеннего референдума, — важная задача для государства. Решение президента Владимира Путина посетить Мариуполь, чтобы лично проконтролировать ситуацию, является логичным действием. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он заявил, что не считает подобный шаг лидера страны его новым стилем работы.

«Это нельзя назвать новым стилем Путина, он всегда старается обеспечивать себе многообразие источников информации, особенно по темам, которые он держит на контроле. Развитие и восстановление новых территорий круглосуточно находятся под контролем президента. То, что он лично принял решение посмотреть — это естественно, он всегда так делает», — сообщил Песков.

Также у пресс-секретаря спросили, не поседели ли в Кремле от неожиданного решения Путина.

«Никто не поседел», — ответил Песков.

Президент России прилетел в Мариуполь вечером 18 марта на вертолете. Его поездка нигде не анонсировалась. В сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина Путин объехал несколько районов на машине. Он пообщался с местными жителями, которые поблагодарили его за новое жилье. Одну из квартир в недавно построенном доме Путин осмотрел самостоятельно.

По словам Пескова, жители Мариуполя пожаловались президенту на задержку зарплат и оформления гражданства. Позже на коллегии МВД Путин призвал быстро навести порядок с выдачей паспортов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кремль в 2023 году принял решение отказаться от участия в «Часе Земли».

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