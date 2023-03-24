В Москве прошла необычная операция: кота спасли из-под припаркованной машины

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Сотрудникам МЧС пришлось потрудиться, чтобы извлечь пленника обстоятельств.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte; 5-tv.ru

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Любопытный кот бросил вызов столичным спасателям, когда застрял внутри ходовой части припаркованного автомобиля. Пушистого пленника под днищем машины обнаружил ее владелец, он же и вызвал экстренные службы.

Прибывшему пожарно-спасательному отряду пришлось даже приподнять авто на нескольких домкратах и снять защиту, чтобы вызволить питомца. Кот, кстати, жив-здоров и, кажется, нашел нового хозяина.

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