В Москве прошла необычная операция: кота спасли из-под припаркованной машины
Сотрудникам МЧС пришлось потрудиться, чтобы извлечь пленника обстоятельств.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte; 5-tv.ru
Любопытный кот бросил вызов столичным спасателям, когда застрял внутри ходовой части припаркованного автомобиля. Пушистого пленника под днищем машины обнаружил ее владелец, он же и вызвал экстренные службы.
Прибывшему пожарно-спасательному отряду пришлось даже приподнять авто на нескольких домкратах и снять защиту, чтобы вызволить питомца. Кот, кстати, жив-здоров и, кажется, нашел нового хозяина.
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