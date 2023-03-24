В Москве прошла необычная операция: кота спасли из-под припаркованной машины

Любопытный кот бросил вызов столичным спасателям, когда застрял внутри ходовой части припаркованного автомобиля. Пушистого пленника под днищем машины обнаружил ее владелец, он же и вызвал экстренные службы.

Прибывшему пожарно-спасательному отряду пришлось даже приподнять авто на нескольких домкратах и снять защиту, чтобы вызволить питомца. Кот, кстати, жив-здоров и, кажется, нашел нового хозяина.