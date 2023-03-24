В ДНР оценили сроки взятия под контроль Марьинки

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 37

Пушилин: в Марьинке до полного освобождения города остался один участок в западной части

В ДНР оценили сроки взятия под контроль Марьинки

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

До освобождения города осталось совсем немного.

Российские бойцы продолжают успешно продвигаться на авдеевском направлении. Как рассказал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, для полного освобождения Марьинки осталось взять под контроль один участок на западе города.

«Здесь есть определенные успехи у ряда подразделений, которые продвигаются с разных сторон Авдеевки», — заявил он.

Пушилин также указал, что украинские боевики продолжают «упираться» и перебрасывать резервы. По его словам, авдеевское направление сейчас самое «горячее».

Российские солдаты продолжают идти в наступление почти по всей линии соприкосновения — от Артемовска до Угледара.

РФ продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине. Бойцы защищают мирных жителей Донбасса от украинских националистов, которые обстреливают города республик последние восемь лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как действуют артиллеристы РФ против ВСУ под Авдеевкой.

Тема:
Спецоперация
24 мар
Адмирал Комоедов рассказал о специфике обнаружения подводных дронов ВСУ
24 мар
На Украине ликвидирован наемник из Ирландии
24 мар
Они не готовы: Запад умышленно держит ВСУ «на голодной диете»
24 мар
«Все будет сожжено»: разведчик рассказал, что ждет ВСУ в ближайшее время
24 мар
Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из РФ со стороны ВСУ
24 мар
На Украине ликвидирован французский наемник, пытавший мирных людей
24 мар
Бойцам, отразившим атаку беспилотников в Крыму, вручили ордена Мужества
24 мар
Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили свыше 500 боевиков ВСУ
24 мар
ВСУ стали энергичнее использовать авиацию на купянском направлении
24 мар
МО РФ сообщило об уничтожении ангара с беспилотниками в Одесской области
+8° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.45
0.14 82.39
-0.76
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 марта по 2...

Последние новости

22:38
«Мне спокойнее»: Даная Пригожина призналась, что подрабатывает в такси
22:23
В ДНР оценили сроки взятия под контроль Марьинки
22:10
Адмирал Комоедов рассказал о специфике обнаружения подводных дронов ВСУ
21:52
В Москве прошла необычная операция: кота спасли из-под припаркованной машины
21:39
На Украине ликвидирован наемник из Ирландии
21:25
Гинеколог раскрыла правду о вреде внутриматочных спиралей

Сейчас читают

Погребняк рассказала о причинах конфликта с Бледанс
Как Россия может разгромить американскую разведку, работающую на ВСУ
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 марта по 2 апреля
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео