«Достойно отвечаем»: как действуют артиллеристы РФ против ВСУ под Авдеевкой

Как российские военные справляются с противником? И какое оружие они для этого используют?

К чему приводят слаженные действия артиллеристов и воздушной разведки, хорошо видно под Авдеевкой — там подавлены как РСЗО, так и гаубицы М-777 ВСУ. Правда, это лишь временный эффект из-за отвода сил в украинский тыл. Как добиться постоянного превосходства в контрбатарейной борьбе, выяснял корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

В первую очередь 152-миллиметровый «Гиацинт» направлен на борьбу с украинской артиллерией на авдеевском направлении.

«Активность артиллерии противника немножко снизилась, наверное, ввиду того, что они отодвигают и их в свои тыловые районы. Сейчас очень сильное идет на северном авдеевском направлении, север Авдеевки, наши наступательные действия. Вытесняем врага, и поэтому их артиллерия оттянулась дальше», — объяснил военнослужащий РФ с позывным «Кот».

Дальность стрельбы на полном заряде — 28,6 километра. Активно-реактивным — до 33 километров. И снаряд повышенного могущества. В нем не тротил, а гексоген. То есть поражающее действие намного больше.

С помощью слаженных действий и воздушной разведки удалось добиться поражения РСЗО как советских, так и западного производства, гаубиц М-777 и других арт-систем противника.

«Поражали РЕМ-70 „Вампир“, поражали обычным БМ -21 старого советского образца, поражали также М-777. В этом году поразили самоходную установку одну, на той неделе», — поделился российский военный.

По его словам, вычислять противника помогает авиаразведка, после чего найденные цели поражаются.

«Время на занятие огневой позиции у них меньше, потому что само орудие весит чуть более четырех тонн, оно легче, мобильнее все. Но время покидания огневой позиции у них больше, чем у нас. И скорострельность у них не такая уж большая. По точности, да, довольно-таки точное орудие. Неприятно иметь с ними дело, особенно, когда ведется пинг-понг — они по нам, мы по ним. Орудие точное, их гаджеты дают преимущество, но мы тоже достойно отвечаем», — отметил военнослужащий «Кот».

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале после просьб ДНР и ЛНР оказать им военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии киевского режима в виде жестоких обстрелов.