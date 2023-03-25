Украина планирует повысить тариф на транзит нефти из РФ для Восточной Европы

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 39

По данным экспертов, ставка увеличится вдвое.

Украина планирует повысить тариф на транзит нефти из РФ для Восточной Европы

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Украинский оператор «Укртранснафта» второй раз за год планирует увеличить тариф на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба». Изменение ставки будет введено с 1 апреля. Об этом сообщило независимое ценовое агентство Argus.

Как отмечает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, речь идет о повышении до 27,2 евро за тонну — в два раза.

Информаторы газеты отмечают, что изменение тарификации в направлении Словакии, Венгрии и Чехии Украина связывает с ростом затрат на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры. Правда, Украине еще предстоит согласовать все условия со странами-получателями. На данный момент ведутся соответствующие переговоры, окончательное решение по данному вопросу не принято.

До этого Киев уже повышал тариф на 18,3% — до 13,6 евро за тонну.

Как известно, 5 февраля в силу вступили антироссийские санкции в сфере топливной промышленности. На фоне украинского конфликта Евросоюз (ЕС) запретил импортировать нефтепродукты из РФ, государства из «Большой семерки» ввели потолок цен на российское топливо. Однако уже в марте Министерство финансов США анонсировало пересмотр установленного предела.

Ранее, писал 5-tv.ru, Соединенные Штаты развернули «битву за супертанкеры» для нефти из-за РФ. Суда среднего размера оказались дефицитными после того как Москва перенаправила потоки в Азию.

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