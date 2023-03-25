Поклонник Рианны был задержан полицией после попытки сделать ей предложение

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 30

Мужчина подошел к дому знаменитости, где его почти сразу встретили охранники.

Поклонник Рианны был задержан полицией после попытки сделать ей предложение

Фото: www.globallookpress.com / RW via www.imago-images.de

Читайте нас в: Дзен Новости

Поклонник певицы Рианны хотел предложить ей руку и сердце, но этому пошали правоохранители и задержали его. Подробности истории рассказало издание TMZ.

Фанат исполнительницы подошел к дому знаменитости, где его практически сразу встретила охрана, а потом вызвала полицию. После профилактической беседы с полицейскими горе-жениха освободили, поскольку в общем-то и ничего не нарушил.

Полностью растворится в семье: предсказан пол будущего ребенка Рианны

Мужчину даже не остановил тот факт, что Рианна находится в отношениях с американским рэпером A$AP Rocky. Знаменитая пара в ожидании второго малыша. Певица забеременела спустя всего восемь месяцев после рождения первого.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Рианна выступала на концерте будучи беременной. Звезда дала такой оглушительный концерт, что соцсети не смолкают до сих пор.

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.45
0.14 82.39
-0.76
Россию ждет мощная трансформация: что предвещает переход Плутона в Водоле...

Последние новости

9:21
Джо Байден оценил сближение России и Китая
9:05
Саудовский телеканал высмеял Джо Байдена
8:42
Киану Ривз разбил каскадеру голову во время съемок фильма «Джон Уик»
8:26
У могилы Юрия Шатунова появился преданный хранитель
8:10
Путешественник потерялся на горе в Приморье, а нашелся в Петербурге
8:03
Россию ждет мощная трансформация: что предвещает переход Плутона в Водолей

Сейчас читают

Погребняк рассказала о причинах конфликта с Бледанс
Как Россия может разгромить американскую разведку, работающую на ВСУ
У Романа Костомарова начала отказывать печень
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео