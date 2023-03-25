Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили свыше 310 боевиков ВСУ

На донецком, красно-лиманском, запорожском и южно-донецком направлениях украинские националисты понесли крупные потери за последние сутки.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об успехах российской армии и потерях в рядах ВСУ за минувшие сутки. Силами ВС РФ уничтожено на красно-лиманском, донецком и запорожском направлениях превысили 310 боевиков вражеской армии.

На красно-лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР), а также в таких населенных пунктах, как Ямполовка и Терны Донецкой народной республики (ДНР). За сутки на данном направлении было уничтожено свыше 85-ти украинских боевиков, два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубица Д-20.

Также в Минобороны РФ рассказали, что на донецком направлении в ходе активных военных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожено более 155-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-30.

Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» на южно-Донецком и запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР). Общие потери противника на данных направлениях составили до 70-ти украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30.

Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса от киевского режима идет с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале после просьбы ДНР и ЛНР поддержать их и оказать военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии в виде безжалостных обстрелов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская артиллерия нанесла удары по скоплению украинской техники под Херсоном.