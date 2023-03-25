Российская артиллерия нанесла удары по скоплению украинской техники под Херсоном

Артиллеристы нанесли удар по стоянке автомобильной техники войск Украины в районе поселка Новорайск в Херсонской области. Об этом сообщает источник РИА Новости, знакомый с ситуации. По словам очевидца, удары наносились ночью.

«Потери противника составили: пять единиц автомобильной техники, восемь погибших военных ВСУ, десять раненых», — уточнил собеседник агентства.

Около поселка Белозерки российские военные уничтожили гаубицу 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом, вместе с ней были ликвидированы пять военных ВСУ.

В начале ноября российское командование решило перенаправить наши войска с правого берега Днепра в район Херсона. Они заняли оборону на левом берегу. Гражданские власти со своей стороны помогли с организацией эвакуации мирных граждан правого берега. Жители были в опасности из-за постоянных обстрелов украинцев и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.

На данный момент армия России контролирует 75% территории Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег и областной центр — город Херсон.

Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса от киевского режима идет с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале после просьбы ДНР и ЛНР поддержать их и оказать военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии в виде безжалостных обстрелов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что у берегов Крыма пролетел британский самолет-разведчик.