Российская артиллерия нанесла удары по скоплению украинской техники под Херсоном

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 212

Потери противника составили: пять единиц автомобильной техники, восемь погибших военных ВСУ и десять раненых.

Российская артиллерия нанесла удары по скоплению украинской техники под Херсоном

Фото: ИЗВЕСТИЯ / kristina_kormilitsyna

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Тема:
Спецоперация

Артиллеристы нанесли удар по стоянке автомобильной техники войск Украины в районе поселка Новорайск в Херсонской области. Об этом сообщает источник РИА Новости, знакомый с ситуации. По словам очевидца, удары наносились ночью.

«Потери противника составили: пять единиц автомобильной техники, восемь погибших военных ВСУ, десять раненых», — уточнил собеседник агентства.

Около поселка Белозерки российские военные уничтожили гаубицу 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом, вместе с ней были ликвидированы пять военных ВСУ.

В начале ноября российское командование решило перенаправить наши войска с правого берега Днепра в район Херсона. Они заняли оборону на левом берегу. Гражданские власти со своей стороны помогли с организацией эвакуации мирных граждан правого берега. Жители были в опасности из-за постоянных обстрелов украинцев и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.

На данный момент армия России контролирует 75% территории Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег и областной центр — город Херсон.

Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса от киевского режима идет с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале после просьбы ДНР и ЛНР поддержать их и оказать военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии в виде безжалостных обстрелов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что у берегов Крыма пролетел британский самолет-разведчик.

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