Артистка рекомендует дочери родить ребенка от донора.

Артистка Любовь Успенская четыре раза выходила неудачно замуж. Сама певица считает свои браки несчастливыми, поэтому она не советует своей единственной дочери Татьяне выходить замуж. И о собственном замужестве 69-летняя «королева шансона» даже слышать не хочет. Такое мнение российская дива озвучила в разговоре с изданием МК.

В интервью певица призналась, что для нее муж — это потеря всей ее жизни, карьеры и всего, что у нее было. Каждый из ее мужей тянул Успенскую назад и пытался подавить ее творческую деятельность.

«Ко мне по поводу мужей можете даже не обращаться. Для меня мужчины — это враги моего творчества и меня самой», — эмоционально высказалась звезда.

Родить ребенка дочери Любовь Успенская советует от донора. Она считает, что так Татьяна сможет обезопасить свое будущее и наследника. Конечно, Успенская не против того, чтобы дочь влюблялась в мужчин. Однако она считает, что у нее ни одной подруги не удалось избежать издевательств со стороны бывших супругов.

«Мужчины же — они еще сутенеры и альфонсы. Потом используют общих детей для своей выгоды. Шантаж и прочее, прочее», — рассказала певица.

По своему опыту, артистка считает, что женщина может прекрасно жить одна и без мужчины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хирург назвала стоимость пластической операции Успенской.