«Некорректная работа»: хирург назвала стоимость пластической операции Успенской

В погоне за совершенством знаменитость пережила не одну и не две операции, но результат вызывает много вопросов.

Королева шансона Любовь Успенская инвестирует не только в свое творчество, но и во внешность. Знаменитости уже 69 лет, но на лице с виду ни одной морщинки. И это, разумеется, не подарок природы, а дело рук специалистов. Правда, их работа все же не так безупречна, считает пластический хирург Дарья Фетисова.

В беседе с изданием «Страсти» она оценила свежие фото исполнительницы хита «Карусель» и назвала ошибки своих коллег. Так, по ее мнению, в глаза бросается объемное лицо звезды и отеки, да и морщины тоже, на самом деле, проглядывают.

«Сразу бросается в глаза некорректная работа с тканями. Также видно огромное количество филлеров, миграция геля вокруг губ, большие щеки. Возможно, это были гели на основе гиалуроновой кислоты», — отметила эксперт.

Она не исключает, что певица, кроме прочих хирургических вмешательств, пережила операцию по пересадке жировой ткани — липофилинг. Несмотря на популярность метода, побочные эффекты у него тоже есть. Возможно, именно после этого у артистки деформировалось лицо. Вместе с тем есть серьезные проблемы с мимикой и, скорее всего, это следствие травмы нерва.

«У нее сейчас косит рот. Это говорит о том, что задет нерв. Это бывает при установке подбородочного импланта либо при некорректных инъекциях в огромных объемах», — добавила хирург.

Собеседница издания уверена, что в свою красоту певица вложила не менее 1,5 миллиона рублей. Примерно во столько обошлись, в частности, подтяжка лица, платизмопластика, блефаропластика верхних и нижних век. Но результат вызывает много вопросов: внешность получилась более грубая и усталая. Эта уже не та Любовь, которую раньше видели зрители — с богатой мимикой и более мягкими чертами лица.

Особенно все портят, по мнению специалиста, объемный и словно замороженный рот, большие щеки. Единственное, что выглядит аккуратно — нос, но на фоне остальных черт и он сморится не пропорционально. Именно на этот момент Дарья Фетисова рекомендует обратить внимание звезде при дальнейшей работе над своей внешностью, а также на шею, которая выделяется на фоне лица.

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