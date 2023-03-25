Франсуа Олланд признался в обмане России с помощью Минских соглашений

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 48

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Олланд признал обман России с помощью Минских соглашений

Франсуа Олланд признался в обмане России с помощью Минских соглашений

Фото: www.globallookpress.com / Vincent Isore

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Бывший президент Франции подтвердил слова Ангелы Меркель — нормандский формат был способом дать Украине время для наращивания военной мощи.

Заключение Минских соглашений по факту оказалось выгодно киевскому режиму. Такое заявление, подтверждающее прежние высказывания экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сделал бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как и Меркель в свое время, политик отметил в беседе с журналистами, что «время, предоставленное Украине Минскими соглашениями, позволило ей нарастить военную мощь». Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон также соглашался с коллегами из Франции и Германии, называя нормандский формат «дипломатический имитацией». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что участники соглашения признались — Минские договоренности были нужны для подготовки к войне с Москвой.

Олланд также добавил в своем интервью, что необходимо было остановить газопровод «Северный поток — 2» еще на стадии строительства. По его словам, западные компании должны были покинуть российский рынок намного раньше.

Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины были подписаны в 2015 году. Договор подразумевал прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от границ Украины и отделившихся в 2014-м Донецкой и Луганской народных республик. Помимо этого, он предполагал конституционную реформу с принятием особого статуса территорий Донбасса, на что Киев так и не пошел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в ООН прокомментировали слова Ангелы Меркель о Минских соглашениях.

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Франсуа Олланд признался в обмане России с помощью Минских соглашений

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