Слова Меркель о Минских соглашениях испугали европейских политиков

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Рита Миронова
Рита Миронова 82

Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе назвал пугающими слова Меркель о Минских соглашениях

Слова Меркель о Минских соглашениях испугали европейских политиков

Фото: FILIP SINGER / POOL / EPA / ТАСС

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Экс-канцлер ФРГ в своей речи призналась, что документ на самом деле был попыткой дать Украине время.

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель разоблачила истинные цели Минских соглашений, чем напугала европейских политиков и подорвала доверие к Западу. Об этом заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе во время выступления в Вене на круглом столе, посвященном конфликту на Украине.

«Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что Минские соглашения были не всерьез, что они были приняты, чтобы предоставить время Украине, чтобы подготовиться к возможному военному развитию. Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об это. Так уничтожается любое основание для доверия», — заявил Штрахе.

Минские соглашения должны были урегулировать ситуацию в Донбассе, но, как следует из заявления Меркель, выполнять соглашения никто не собирался, это было лишь предлогом, чтобы Киев мог стать сильнее. При этом аналогичное заявление ранее озвучивали и другие политики, например, Петр Порошенко, который назвал Минские соглашения всего лишь «талантливо написанным документом».
Коллективный Запад уже не скрывает, что соглашения нужны были только для перевооружения и подготовки армии Украины.

Президент Сербии Александр Вучич также заявил, что громкие высказывания Меркель подрывают доверие. Разочаровали слова Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, который отметил, что верил в искренность страны по отношению к России.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему слова Меркель о Минских соглашениях подрывают доверие к западным политикам.

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