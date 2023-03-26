Звезда «Дома-2» беременна от другого мужчины, но продолжает публиковать видео с бывшим мужем Александром Гобозовым.

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов негодует: он развелся с Алианой Устименко еще в 2018 году, но до сих пор публика воспринимает их как пару. То и дело поклонники напоминают мужчине о бывшей, да и она сложа руки не сидит. Дама беременна от другого мужчины, но почему-то публикует в социальных сетях видеоролики с Гобозовым. Запутавшийся в перипетиях прошлой и нынешней личной жизни герой телестройки просит оставить его в покое.

Подписчики Гобозова регулярно спрашивают, почему экс-супруга продолжает упоминать в личном блоге его имя. Очевидно, мужчина долго пытался пропускать вопросы мимо ушей и не реагировать на провокации, но тут не справился с эмоциями. Ответил всем интересующимся: ничего, кроме общего сына Роберта, не связывает его с Устименко.

«Хватит мне писать. Спросите у нее! Мне, честно говоря, все равно. У меня своя семья, у нее своя личная жизнь. Я счастлив в своем семейном мире. Повторюсь. У меня есть моя счастливая семья, частью которой является Роберт, а все остальное для меня не имеет никакого значения. Давайте раз и навсегда закроем эту тему и поставим точку в истории Алианы и Саши, это давно пройденный этап!» — заявил Гобозов.

Устиненко, как можно подумать, глядя на ее жизнь в соцсетях, счастлива в текущих отношениях. Она ждет ребенка, недавно раскрыла личность своего избранника. Это Макс Меченков — музыкант и владелец звукозаписывающей студии. Откуда в блоге Алианы Гобозов, она не объясняет, хотя прежде откровенничала — когда у бывших есть общий наследник, окончательно разойтись невозможно.

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