Звезда «Дома-2» Капаклы перестал скрывать новую пассию после разрыва с Африкантовой

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 24

Мужчина признался избраннице в нежных чувствах и назвал «своим полным отражением».

Звезда «Дома-2» Капаклы перестал скрывать новую пассию после разрыва с Африкантовой

Фото: Instagram* / roman.kapa

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Скандал с расставанием экс-участников реалити-шоу «Дом-2» Романом Капаклы и Марины Африкантовой приобрел романтический флер. Роковой мужчина перестал скрывать новую избранницу, которая прежде была тайной любовницей. Когда жена узнала об измене и посвятила общественность во все детали, осыпала его оскорблениями, выдала все тайны — то зачем теперь прятаться? Влюбленный Капаклы будто забыл предысторию и начал делиться с поклонниками более приятными переживаниями.

Африкантова и Капаклы были женаты неполные четыре года. По его мнению, отношения разрушили разница в возрасте (Марина на 11 лет старше) и взгляды на жизнь. Его бывшая не согласна, так как фактически брак распался, когда она застукала его с другой. Она тяжело переживает разрыв, ну а Капаклы тем временем наслаждается раем на Земле уже вместе с Татьяной Мусульбес.

ОПИСАНИЕРоман Капаклы со своей новой девушкой. Фото: Instagram* / roman.kapa

«Однажды встретишь ее, которая будет полным твоим отражением. Такая же бойкая и не теряющая веру в счастливый финал… Ты почувствуешь свою женщину и интуитивно поймешь, что все это время вы искали друг друга, а достаточно было лишь оглянуться. Вы узнаете друг друга по взгляду, как будто видели его всю жизнь», — пишет Роман о своей новой пассии.

Поклонники как могут предостерегают 24-летнего Ромео: своими словами он еще сильнее ранит Африкантову и подливает масла в огонь скандала. Но переполненный чувствами и лишь продолжает писать признания и публиковать фото в объятиях любимой.

Ранее, писал 5-tv.ru, звезда «Дома-2» Ирина Пинчук, одна из «подельников» Капаклы и Мусульбес, оправдалась перед фанатами.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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Звезда «Дома-2» Капаклы перестал скрывать новую пассию после разрыва с Африкантовой

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