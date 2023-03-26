Прогресс на службе преступников: как не стать жертвой мошенников в соцсетях

Отдельную сложность представляет то, что многие социальные сети находятся вне российской юрисдикции.

Звонки с поддельных номеров от лжесотрудников банков, фишинговые ссылки в электронную почту и даже подмена голоса с помощью искусственного интеллекта — преступники используют достижения прогресса по полной.

Найти их сложно технически, а порой и политически — как расследовать уголовное дело, совершенное в социальной сети, которая в россии запрещена или ограничена?

В правовой коллизии разбиралась Марина Кравцова.

О стильной, модной куртке из экокожи Наталья продолжает… только мечтать, хотя уже заплатила за нее 15 тысяч рублей: польстилась на заманчивые скидки на странице бренда в запрещенной соцсети, через которую и договаривалась о покупке. Как позже узнала — с мошенниками.

«Я не волновалась, поскольку магазин рекомендованный. И блогеры его тоже рекомендовали. Совершенно случайно, буквально через полчаса, увидела на сайте этого магазина „Будьте осторожны, наш аккаунт взломан мошенниками“. Я нехорошо попала, наверное, надо было пройти на сайт, быть более внимательной», — рассказала Наталья.

Тревогу известный отечественный бренд одежды забил сразу же, как страницу взломали мошенники — в полицию заявление написали, но ни восстановить аккаунт, ни удалить его не могут, техподдержка бездействуют. IT-специалисты тоже ничем помочь не могут. В том числе потому что соцсеть запрещена в России. Бренд терпит убытки, покупатели терпят убытки, мошенники подсчитывают барыши.

«Нам очень обидно, что наша репутация, которую мы зарабатывали годами, сейчас подвергается таким рискам. Они убрали наш сайт из шапки профиля, а мы ведем продажи только официально через сайт или только в офлайн точках продаж через терминалы. И агитируют перевести деньги на карты, чем мы, конечно, никогда не занимаемся, то есть у нас все продажи проходят только официально», — рассказала Мария Кашапова, PR-менеджер бренда модной одежды.

Московские дизайнеры добились возбуждения уголовного дела по статье мошенничество. А вот новосибирский бренд уже полгода не может вернуть свою страничку во все той же запрещенной соцсети. Схема та же — на украденных страницах обоих магазинов злоумышленники публикуют одинаковые фото. И сообщения покупателям шлют — как под копирку.

«Убытки — это миллионы, это не сто тысяч, ни 200, это миллионы», — рассказала Елена Колотвина, дизайнер, владелица бренда одежды.

Кристине деньги, переведенные мошенникам за свитер, вернул еще один. Уже третий пострадавший от кражи аккаутна бренд.

«Захожу на их сайт, смотрю — у них объявление, что их взломали. Написала им отзыв, что-то еще, со мной связался менеджер. И мне благополучно вернули на мой счет промокод на эту сумму, на которую меня обманули. То есть я осталась не в минусе. В минусе остался магазин», — рассказала пострадавшая Кристина Колегова.

Только за три недели мошенники обманули несколько сотен покупателей.

«264 клиента совершили оплату на сумму 2,5 миллиона рублей на счет мошенников. Естественно, компания не осталась равнодушной — каждый клиент получил промокод на сумму, отравленную мошенникам», — рассказала Ольга Вансович, заместитель генерального директора бренда одежды.

Взломать аккаунт опытным хакерам не составляет труда, в основном это делают посредством фишинговых сайтов. А вот восстановить страницу порой становится невыполнимой задачей — запрещенная соцсеть вне российской юрисдикции. Как-то повлиять на нее правоохранительные органы не могут. Зачастую мошенники требуют выкуп. Чем популярнее страница — тем дороже.

«У меня просили деньги. Сначала попросили 30 тысяч рублей — я сказала нет. Потому что я понимала, что я дам 30 тысяч рублей, потом они попросит еще 20 тысяч, потом 50 тысяч рублей. И я не дала. Именно за то, чтобы вернуть профиль. Я вам скажу больше, у меня у подруги взломали аккаунт, она производит шубы. И у нее там шубы по 500, по миллиону. И ей взломали. У нее была паника просто полная», — рассказала певица Анастасия Крайнова.

«Постоянно взламывают сайты русских брендов, и наш сайт тоже пытались взломать неоднократно. Взломали, и даже нам пришлось писать „Цыганова“, писать по-другому, через букву „И“. Так что у нас вот с хакерскими взломами такая ситуация», — рассказали Борис и Виктория Цыгановы.

Когда-то запрещенная соцсеть с картинками помогла раскрутиться многим отечественным брендам, теперь же старые привычки выкладывать фото оборачиваются репутационными, финансовыми потерями и даже уголовной ответственностью.

«Оплата рекламы на этих сервисах будет квалифицирована однозначно, как финансирование экстремистской организации, будет соответствующая статья Уголовного кодекса: либо срок до восьми лет, либо штраф, но в любом случае будет уголовная ответственность», — рассказал Алексей Койтов, сопредседатель Союза потребителей РФ по цифровой сфере и международным отношениям.

От греха подальше многие производители одежды уходят в отечественное виртуальное пространство.

«В основном, мы сейчас работаем в Telegram-канале, мы даем много рекламы в „Яндексе“ — достаточно комфортные условия. И развиваем платформу „ВКонтакте“», — рассказала Ольга Малева, владелица и основатель бренда женской одежды.

«Те, кто хотел научиться работать через российские сети, это уже освоили. Сети тоже идут навстречу и стараются предлагать коммерческие инструменты, которыми пользуются маркетологи, таргетологи, продавцы у себя в сетях, развить до первоклассного западного уровня», — рассказал маркетолог Николай Григорьев.

Еще одна ставка — на реальные продажи.

За год популярность российской одежды резко выросла, продажи некоторых брендов увеличились в разы. И если раньше запрещенная соцсеть была двигателем торговли, то теперь все больше дизайнеров хотят выйти в реальное пространство и открыть собственный магазин.

Открыть собственный бутик уже в этом году собирается Ольга Никулина — шить одежду начала год назад — в разгар запретов и санкций.

Сначала модели для девушек с нестандартной фигурой в массы продвигала старым добрым сарафанным радио. Потом стала выходить на так называемые «маркеты» или по-простому выставки-продажи для российских дизайнеров, которые проводят в различных ТЦ.

«Организовывают площадку, на которой представляют свои коллекции молодые дизайнеры - наши, российские. Чтобы о них узнали, и, возможно, сделать какие-то продажи. Их сейчас в Москве стало проводиться довольно-таки много. Часто они проходят с участием известных блогеров, каких-то музыкальных концертов, с участием стилистов», — рассказала Наталия Никулина, основатель бренда одежды.

На запрещенную площадку сил приходится тратить все больше, а прежнего эффекта ждать не приходится. По оценкам интернет-аналитиков, после блокировки ежедневная российская аудитория запрещенных соцсетей сократилась в восемь раз, а вот отечественная площадка прибавила 66% пользователей. Без аудитории российские бренды точно не останутся.