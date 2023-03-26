Житель Запорожской области устроил самосуд над боевиками ВСУ

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 353

Киев ведет информационно-психологическую спецоперацию в регионе.

Житель Запорожской области устроил самосуд над боевиками ВСУ

Фото: Reuters / LISI NIESNER

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Тема:
Спецоперация

Житель города Гуляйполе, расположенного на подконтрольной Украине части Запорожской области, устроил самосуд над боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью РИА Новости рассказал член главного совета администрации субъекта Владимир Рогов.

«Один из боевиков президента Украины Владимира Зеленского пытался избить местного жителя, но тот дал отпор, забрал оружие, убил обидчика и ранил еще троих его сослуживцев», — сказал собеседник агентства.

По словам Рогова, местная власть хочет обвинить мужчину в том, что он поддерживает Россию и выставить ситуацию в виде бытового конфликта.

Перед этим сообщалось, что киевский режим ведет информационно-психологическую спецоперацию в регионе для снижения бдительности российских военных и общественности. Кроме того, ВСУ готовят наступление. Военный эксперт Юрий Кнутов подчеркивал, что относиться к планам боевиков необходимо серьезно.

Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Украины, начатую в феврале прошлого года. Конечная цель российских военных — прекращение геноцида мирных граждан со стороны Киева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в каких областях Украины объявили воздушную тревогу.

Тема:
Спецоперация
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