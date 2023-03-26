Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 69

Жителей Незалежной призывают пройти в укрытия и оставаться там до стабилизации обстановки.

Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины

Фото: www.globallookpress.com / Danita Delimont Stock Photograph

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Тема:
Спецоперация

Очередную воздушную тревогу объявили в сразу в нескольких регионах Украины. Согласно информации украинского официального ресурса для оповещения, речь идет о сигналах в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказы начальников подразделений об ударах по ВСУ в зоне проведения спецоперации.

Тема:
Спецоперация
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