Киевлян предупредили об ухудшении состояния воздуха

|
Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 29

Местным жителям рекомендуют закрыть окна и пить больше воды. С чем все это может быть связано?

Киевлян предупредили об ухудшении состояния воздуха

Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen

Читайте нас в: Дзен Новости

В Киеве резко ухудшилось состояние воздуха. Об этом пишет Telegram-канал «Київ city». По данным сообщения, скорее всего, это связано с метеоусловиями, которые способствуют накоплению и содержанию вредных примесей в воздухе.

«Рекомендуем закрыть окна и пить больше воды», — говорится в сообщении.

По информации канала, Киев занимает восьмое место среди городов с самым грязным воздухом в мире.

Прежде стало известно, что всего лишь 0,001% населения планеты дышит воздухом, который имеет безопасный уровень загрязнения. Опасения у ученых вызывает состояние воздуха в Южной и Восточной Азии. По статистике, в этих регионах умирают 6,7 миллиона человек в год от плохой экологии.

В начале февраля в Красноярске зафиксировали рекордные показатели загрязнения воздуха. Хуже всего ситуация обстоит в поселке Солонцы и Академгородке.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский штат Огайо оказался в зоне сильнейшего экологического бедствия. Американцы наблюдали за тем, как гибнет и рыба водоемах, и деревья и делились снимками в соцсетях. В сети катастрофу прозвали «Чернобыль лайт».

+6° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.45
0.14 82.39
-0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:21
«Мне вас жаль»: блогера Гоар Аветисян пристыдили после операции по уменьшению груди
17:12
Путин назвал главную причину своей поездки в Мариуполь
17:03
ВСУ приступили к возведению укреплений по реке Ингулец под Снигиревкой
16:55
Камеры наблюдения зафиксировали момент сильнейшего взрыва в Тульской области
16:47
Киевлян предупредили об ухудшении состояния воздуха
16:29
«Уснул и не проснулся»: подробности смерти 30-летнего чемпиона мира по фристайлу Кротова

Сейчас читают

Неизвестные обстреляли машину певицы Наталии Власовой
«Пробивают любую броню»: чем Россия может ответить на снаряды с обедненным ураном
«Поставили задачу»: кто заставляет Зеленского идти на переговоры с Си Цзиньпином
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео