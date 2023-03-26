Путин назвал главную причину своей поездки в Мариуполь

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Рита Миронова
Рита Миронова 20

Путин объяснил поездку в Мариуполь проверкой восстановительных работ в городе

Путин назвал главную причину своей поездки в Мариуполь

Фото: 5-tv.ru

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Президент России посетил город с рабочим визитом 19 марта.

Президент РФ Владимир Путин ездил в Мариуполь, чтобы проверить ход восстановления новых регионов. Об этом он рассказал в интервью на федеральном телеканале.

По словам российского лидера, ему необходимо было лично посмотреть на процесс работы, чтобы понять, что дополнительно необходимо сделать.

Во время своего визита 19 марта Владимир Путин осмотрел несколько районов Мариуполя за рулем автомобиля. Его сопровождал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который и доложил президенту о реконструкции нескольких объектов города. В частности, это касалось дорог и уличного освещения, парка на набережной, нового жилого комплекса и клиники ФМБА (Федерального медико-биологического агентства — Прим. ред.). Также во время визита Путин самостоятельно осмотрел одну из квартир.

Преображение Мариуполя заставило местных жителей вернуться. В городе уже занимаются вопросом количества рабочих мест, чтобы предоставить их вернувшимся гражданам.

Ранее 5-tv.ru писал, как Песков высказался о поездке Путина в Мариуполь.

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