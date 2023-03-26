«Говорил тихим голосом»: Сафронов навестил тяжелобольного Зайцева

Знаменитый художник не скупился на добрые слова для друга, 85-летний «Красный Диор» кивал в ответ.

Художник Никас Сафронов раскрыл подробности о состоянии тяжелобольного Вячеслава Зайцева после юбилея. Оказалось, деятеля искусств не позвали на масштабное празднование 85-летия модельера, но он с радостью пришел в гости к Зайцеву и вручил подарки.

Коллеги обоюдно обрадовались встречи. Сафронов передал гостинцы кутюрье: мед со своей небольшой пасеки, шоколад и расписную тарелку с изображением кроликов. Художник также не поскупился на теплые пожелания юбиляру, а Зайцев в знак благодарности кивал головой.

«Он нормальный, реагирующий. Я сказала добрые слова в его адрес, видел, как он соглашается, поддакивает. Потом подошел и он поблагодарил меня: говорил тихим голосом, но все было достаточно понятно», — сообщил Сафронов изданию StarHit.ru.

Никас Софронов без подарков тоже не остался. По словам художника, Зайцев решил подарить ему книгу, но без подписи принимать подарок от «Красного Диора» было не так ценно. Зайцев подозвал помощницу и продиктовал фразу под запись: «С уважением и любовью — моему другу», а после расписался на страницах самостоятельно.

«Мне было приятно увидеть его в нормальной форме»,— заключил Сафронов.

В 2016 году у Вячеслава Зайцева была диагностирована болезнь Паркинсона. Однако сильнее проблем со здоровьем по кутюрье ударили проблемы в семье. Его единственный сын Егор неожиданно отвернулся от него, а Зайцев не смог смириться с тем, что что его вычеркнули из своей жизни без объяснения причин.

Ранее 5-tv.ru писал, что поступок сына омрачил 85-летие Вячеслава Зайцева.