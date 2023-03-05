«Это большая трагедия»: поступок сына омрачил 85-летие Вячеслава Зайцева

Кутюрье праздновал дату целых два дня. Однако и этого времени не хватило его наследнику, чтобы вспомнить о дне рождения отца.

Известный российский модельер Вячеслав Зайцев отметил свой 85-летний юбилей, однако праздник омрачила выходка его родного сына. Егор стал единственным, кто не поздравил «Красного Диора». Об этом сообщил сайт MK.

Российский кутюрье отмечал праздник с размахом, два дня — сначала гости собрались в Доме моды Славы Зайцева, а на следующий день отправились в один из московских ресторанов. Сам именинник поправил здоровье к дате — прошел реабилитацию и научился заново говорить, а в ресторане с аппетитом уплетал красную рыбку и сыр.

В 85-ый день рождения народному художнику приходили поздравления со всех уголков страны, свои пожелания Зайцеву адресовали поклонники, поздравил его также президент России Владимир Путин. Юбилей остался будто бы незамеченным лишь одним человеком — единственным сыном Егором, которого Зайцев несколько лет назад назначил руководителем своего Дома моды и именовал приемником.

«Он мне не звонил», — тихо произнес Вячеслав Зайцев.

Юбиляр тяжело перенес предательство сына. Помощники попросили журналистов не расспрашивать его об отношениях с наследником, ведь Зайцев не может смириться с тем, что его вычеркнули из своей жизни без объяснения причин, указано в материале.

«Конечно, для Вячеслава Михайловича — это большая трагедия <…> Нельзя объяснить, почему сын не поздравляет отца с праздником. В сознании нормальных людей такое не укладывается», — прокомментировала изданию коллега Зайцева Аника Керимова.

В статье подчеркивается, что с внучка Мария поддерживает отношения со знаменитыми дедушкой, но без особого энтузиазма. В окружении кутюрье делятся: их контакт не слишком тесен. Несмотря на это, девушка поздравила Зайцева и даже посетила его торжество.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказывал об отношениях тяжелобольного Зайцева с сыном и внучкой.