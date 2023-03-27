Захарова: украинские дети сталкиваются с проблемой сексуальной эксплуатации в Европе

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Иван Обухов
Иван Обухов 35

Дипломат назвала лицемерием обвинения в адрес России со стороны европейских государств.

Захарова: украинские дети сталкиваются с проблемой сексуальной эксплуатации в Европе

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что украинские дети в Европе сталкиваются с проблемой сексуальной эксплуатации.

«Дети, оказавшиеся в Европе после „эвакуации“ с Украины, регулярно сталкиваются с проблемами маргинализации в различных ее проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации и секс-трафика», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова также обратила внимание на то, что европейские политики хорошо осведомлены об этих проблемах. Однако только ограничиваются предупреждениями — что нужно делать детям, чтобы не стать жертвами эксплуатации.

Также российский дипломат не обошла стороной ситуацию в Германии, где ювенальные службы изымают детей из семей беженцев, а родителей лишают родительских прав.

Мария Захарова добавила, что в текущей ситуации обвинения в адрес России со стороны Европы выглядят лицемерными и циничными.

Ранее 5-tv.ru писал, что член Конгресса США предрекла рядовым американцам «небывалые трудности» из-за Украины.

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Захарова: украинские дети сталкиваются с проблемой сексуальной эксплуатации в Европе

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