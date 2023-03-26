Член Конгресса США предрекла рядовым американцам «небывалые трудности» из-за Украины

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Иван Обухов
Иван Обухов 88

Конгрессвумен Грин испугалась за судьбу доллара после слов Путина о расчетах в юанях

Член Конгресса США предрекла рядовым американцам «небывалые трудности» из-за Украины

Фото: MICHAEL REYNOLDS / ТАСС

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Тема:
Украинский кризис

Конгрессвумен Грин призвала скорее прекратить противостояние с Россией.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обеспокоилась будущим американской валюты после слов президента России Владимира Путина о возможных расчетах в международной торговле в китайских юанях.

В социальной сети член палаты представителей от Республиканской партии США прокомментировала инициативу российского лидера расплачиваться национальной валютой Китая.

«Если доллар рухнет, то жители США на себе прочувствуют небывалые финансовые трудности, а все из-за американских военных, авторов украинского кризиса», — написала американка.

Кроме того, Грин считает, что прокси-война с Россией должна быть окончена, пока Штатам не был нанесен непоправимый ущерб.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия, предлагая использовать юани в расчетах с другими государствами, не посягает на доллар США: «Россия бы им пользовалась, но ей не дают», сказал Путин.

Однако теперь Кремль вынужден расширять использование тех валют, которые считает надежными, а в Белом доме, таким образом, сами пилят сук, на котором сидят, заявил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал, за что Евросоюз хочет ввести против России новые санкции

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