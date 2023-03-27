Реаниматолог высоко оценила шансы на выживание Костомарова, но предупредила о проблеме

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Реаниматолог Юдина: Костомаров долго будет лечить психопатологическое расстройство

Реаниматолог высоко оценила шансы на выживание Костомарова, но предупредила о проблеме

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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В последние дни состояние фигуриста стабилизировалось. Однако после выписки его ожидает еще одно испытание, отметила врач Мария Юдина.

Врач-реаниматолог Мария Юдина заявила, что фигурист Роман Костомаров имеет хорошие шансы на выживание. Однако после выписки он может столкнуться с неочевидной проблемой, на которую сейчас врачи обращают мало внимания. 

По словам специалиста, помимо всех ненастий, спортсмен переживает астенический синдром — развивающееся психопатологическое расстройство.

«Оно проявляется усталостью, снижением психической и физической работоспособности, нарушениями сна, повышенной раздражительностью или, наоборот, вялостью, эмоциональной неустойчивостью и вегетативными нарушениями», — объяснила Юдина в беседе с MSK1.RU.

Бороться с астеническим синдромом людям приходится долго. При этом реаниматолог уверена — Роман Костомаров постепенно справится с ним. В этом ему поможет спортивное прошлое.

«Роман займется всем, чем захочет: может, откроет для себя что-то новое или на старом поприще найдет что делать. Главное, чтобы у человека голова была ясная. В 46 лет жизнь только начинается», — подытожила врач.

Роман Костомаров попал в больницу 10 января. Сначала ему диагностировали обычную пневмонию, но болезнь начала стремительно развиваться. Из-за последовавшего некроза спортсмену ампутировали стопу и обе кисти рук. Он пережил два инсульта, начала отказывать печень. Сейчас врачи делают все, чтобы спасти жизнь олимпийскому чемпиону. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что творится с женой Романа Костомарова в связи с болезнью мужа.

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