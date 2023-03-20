В одиночку взял опорный пункт ВСУ: сослуживцы погибшего сержанта Мальцева рассказали о его подвиге

Российского бойца представят к званию «Героя России» посмертно.

Благодаря коптерам в зоне СВО мы знаем и о настоящих героях. Например, таких как Александр Мальцев. Весь интернет облетели кадры, как российский боец в одиночку захватывает опорный пункт ВСУ, попутно уничтожая противников и беря пленных. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков рассказал о сержанте, представленном к званию Героя России. К сожалению, посмертно.

Героя, который штурмует опорник в одиночку, уже нет в живых. Он погиб спустя три дня после этого подвига, снятого с нескольких ракурсов. По этому видео можно писать учебное пособие. Пока одна группа отвлекает внимание на себя — сержант, командир отделения Александр Мальцев с позывным «Кубань», спускается в окоп, подкрадывается к боевикам и вступает в бой.

«Сел в окопчик, в засаду и ждал, минут 40 пролежал. Потом группа другая, второго командира брала еще один опорник, они повернулись туда. Он одного стебанул, второго стебанул, прострел сделал. Ну и тут они начали сдаваться», — рассказал командир роты с позывным «Батя».

В одиночку. Потому что до этого вытащил из-под шквального огня раненых сослуживцев и продолжил атаковать. Александр уничтожил пятерых военнослужащих ВСУ, двоих взял в плен. Они так и не поняли, что штурмовик был один.

Закрепившись на рубеже, взвод отразил все контратаки противника. На следующий день отбитый опорник передали пехоте. А штурмовиков вскоре отправили на новое задание, с которого Александр Мальцев уже не вернулся. Погиб, прикрывая раненого.

«Пока шли на укрепление ребята, подползли уже близко. По ним работал пулеметчик, ранило нашего товарища. Пока ребята его вытаскивали, он отвлек внимание на себя, чтобы дать уйти раненому… Его, собственно, настигло», — рассказал командир взвода с позывным «Конь».

Его сослуживцы сейчас на отдыхе, перед очередным заданием. Вспоминают, «Кубань» главным считал — не бросить раненых на поле боя.

СХ БАТЯ позывной командир роты

«Идет и знает, что тяжко будет. Но идет, ребят ведет с собой. Авторитетный пацан. Красава, одним словом. Русский солдат — каким и должен быть», — сказал «Батя».

Мальцев сам перевелся из пехоты в штурмовики. Обучал своих бойцов и навсегда останется для них примером.

«Быстрое решение, не паниковать, холодная голова должна быть. Это наставления которые он мне дал. Бояться, говорит, надо, но не так, чтобы бросать кого-то. Мой учитель, мой командир», — рассказал гранатометчик с позывным «Рапира».

Летом 93-го Мальцев служил на таджикско-афганской границе — отражал атаку боевиков на заставу. Тогда Александра наградили медалью за отвагу. Сейчас готовятся документы для представления его к званию «Героя России» посмертно.